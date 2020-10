Park Byeong-seug : la Corée du Nord reste isolée par manque de désir pour la réunification

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord resterait isolée faute de désir pour la réunification, et ce contrairement à l’ancienne Allemagne de l’Est. Ce sont les propos tenus par le président de l’Assemblée nationale de la Corée du Sud Park Byeong-seug lors de son entretien avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, hier, à Berlin. C'était à l’occasion de la semaine du 30e anniversaire de la réunification allemande.Park a également estimé que le pays communiste semblait souhaiter davantage l’amélioration de ses relations avec les Etats-Unis qu’avec son voisin du Sud, mais que ce vœu était difficile à réaliser sans la coopération de Séoul.En évoquant la déclaration de fin de la guerre de Corée, proposée par le président de la République Moon Jae-in, et les pourparlers entre les Parlements des deux Corées avancés par lui-même, l'occupant du perchoir a souhaité voir le régime de Kim Jong-un améliorer ses relations avec la communauté internationale après le huitième congrès du Parti des travailleurs, prévu en janvier prochain.Park a ensuite rencontré le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble. A cette occasion, il a déploré le fait que le Nord ait interdit depuis un certain temps tout contact et échange avec le Sud. De son côté, le président de la chambre basse allemande a pointé du doigt la peur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l’égard de la démocratie libérale. Et d’ajouter que même le royaume ermite ne pourra pas garder secrètes l’ensemble des rencontres au plus haut niveau avec d’autres pays, et que les nord-Coréens devraient en être informés.