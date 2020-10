Photo : YONHAP News

Les nuages qui ont apporté quelques averses la nuit dernière sur le nord-ouest du pays ont été en grande partie chassés ce jeudi. Les températures continuent de baisser, avec 22°C au plus fort de la journée à Séoul et à Busan, et 19°C à Gangneung, sur la côte est.Si les conditions météo le permettent, les sud-Coréens pourront admirer ce soir la huitième pleine lune de l'année, Chuseok correspondant à la date du 15 août dans le calendrier lunaire.