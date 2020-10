COVID-19 : les nouvelles contaminations sous la barre des 100 pour le 2e jour consécutif

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien du COVID-19 fait état d’un nombre d’infections supplémentaires à deux chiffres pour la deuxième journée de suite, avec 63 cas déclarés : 53 contaminations domestiques et 10 importées. Ce qui porte à 23 952 le nombre cumulé de cas confirmés en Corée du Sud.Avec 416 décès, dont l’un survenu ces dernières 24 heures, le taux de létalité est de 1,74 %. 1 803 individus, y compris 107 patients dans un état grave, reçoivent actuellement des traitements dans des établissements isolés. Le nombre de guérisons s’élève ainsi à 21 733.Les contaminations quotidiennes additionnelles étaient restées sous le seuil des 100 entre le 26 et le 29 septembre. Elles ont ensuite rebondi à 113 mercredi avant de redescendre, hier, à 77. Ainsi, la deuxième vague de propagation, débutée mi-août dans la région métropolitaine, semble marquer le pas ces dernières semaines, après avoir enregistré un pic de plus de 400 cas supplémentaires fin août.