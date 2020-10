Kim Jong-un effectue une visite dans un district ravagé par les intempéries

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un s’est récemment rendu dans le district de Kimhwa, dans la province de Gangwon, frappé par les intempéries qui se sont abattues sur la péninsule cet été. Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen, l’a accompagné dans ce déplacement.D’après les informations relayées aujourd’hui par l’agence de presse du pays communiste, la KCNA, et l’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, l'homme fort de Pyongyang y a encouragé les travaux de restauration de logements, de champs agricoles et d’autres infrastructures de taille.Kim se serait notamment réjoui de la reconstruction des bâtiments résidentiels, tout en regrettant que ces derniers « soient conçus de manière invariable, alors qu’ils auraient pu mieux refléter les demandes spécifiques des riverains ainsi que les caractéristiques environnementales ». Il a également salué « de bonnes récoltes malgré les inondations » dans la région.Aux côtés de sa sœur et première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs, plusieurs hauts cadres étaient présents sur place, à savoir le chef d’état-major interarmées Pak Jong-chon et le vice-président du parti unique, Ri Il-hwan. C’est la première fois que Kim Yo-jong fait une apparition publique depuis fin juillet.