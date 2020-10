Suh Hoon et Robert O’Brien conviennent de multiplier les concertations bilatérales

Photo : YONHAP News

Les conseillers présidentiels sud-coréen et américain à la sécurité nationale ont discuté hier, par téléphone, de différents sujets bilatéraux et régionaux. C’est la deuxième fois que Suh Hoon s’entretient avec Robert O’Brien depuis le 9 septembre dernier, peu après sa nomination à ce poste.D’après la Maison bleue, les deux hommes sont convenus de multiplier leurs concertations par le biais de divers canaux, y compris des rencontres en face-à-face. Ils ont également décidé de poursuivre leurs discussions sur les questions liées à l’alliance entre les deux pays ainsi qu’à divers moyens destinés à réaliser la dénucléarisation de la péninsule et à faire avancer l’installation de la paix dans cette partie du monde.En particulier, l’officiel américain a évoqué le récent meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen par l’armée du Nord en mer Jaune, en exprimant ses condoléances à la famille de la victime et à l’ensemble du peuple sud-coréen. Dans la foulée, il a manifesté l’appui de Washington pour les efforts de Séoul visant à faire toute la lumière sur cet incident à travers le dialogue avec Pyongyang.