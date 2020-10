WP : la Corée du Nord continuerait de produire des matières fissiles nucléaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuivrait actuellement la production de matières fissiles atomiques en construisant des installations de protection pour les armes nucléaires.C’est en tout cas ce qu’a relayé le Washington Post (WP), en citant le rapport du comité des sanctions contre la Corée du Nord, placé sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations unies.Selon le quotidien américain, un panel d’experts du comité onusien avait déjà estimé que le pays communiste fabrique, chaque année, des matières fissiles susceptibles de servir à produire jusqu’à sept ogives nucléaires. Autrement dit, il est possible que Pyongyang ait augmenté de 15 le nombre de têtes nucléaires en sa possession depuis le premier sommet nord-coréano-américain tenu en juin 2018 à Singapour.Le journal a également souligné la multiplication des activités sous-terraines sur les six bases militaires fabriquant et testant des missiles et leurs composants. Elles seraient destinées à construire de nouveaux tunnels et bunkers.Enfin, en se référant toujours à ce compte-rendu, le Washington Post a jugé le régime de Kim Jong-un capable de produire plus rapidement des armes atomiques, en mettant en avant le faitqu’il a construit de nouvelles installations de traitement d’uranium ou en a élargi des anciennes.Pour rappel, la Corée du Nord a arrêté les tests nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) depuis le premier tête-à-tête Kim-Trump.