Journée des seniors : le gouvernement et la classe politique promettent une protection sociale renforcée

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la Journée des seniors en Corée du Sud, le Premier ministre a affirmé que le bonheur des personnes âgées garantissait la santé et l’avenir du pays.Chung Sye-kyun en a fait part, aujourd’hui, sur sa page Facebook en saluant leur dévouement passé pour le développement économique et démocratique de la Corée du Sud. Dans la foulée, il a présenté différentes mesures de protection sociale en leur faveur, telles que l’augmentation des bénéficiaires de la retraite de base, celle des emplois, des services sur mesure et une plus grande prise en charge par l’Etat de la démence sénile.Les partis politiques se sont eux aussi engagés à mettre en place des dispositifs assurant une retraite heureuse pour les seniors en leur présentant des messages de consolation pour ne pas être en mesure de rencontrer leurs proches en raison de la pandémie de COVID-19, et ce même pendant les congés de Chuseok.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a promis de déployer tous ses efforts en ce sens en coopération avec l’exécutif.De son côté, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première formation d’opposition conservatrice, a déclaré qu’il prendrait l’initiative de résoudre la pauvreté et les problèmes de santé des personnes du troisième âge en améliorant la politique d’emploi.