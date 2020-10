Meurtre d’un sud-Coréen par Pyongyang : les recherches se poursuivent sans résultat

Photo : YONHAP News

Depuis le meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen, le 22 septembre dernier, dans les eaux de la Corée du Nord par son armée, la police maritime et la marine sud-coréennes n’ont cessé de mener des opérations de recherche du corps ou d’objets du défunt. Mais celles-ci n’ont donné, jusqu’à présent, aucun résultat.D’après l’annonce faite aujourd’hui par la police maritime, ces manœuvres se poursuivent notamment au large des îles de Yeonpyeong et de Socheong. Rien qu’aujourd’hui, 26 navires de la police et de la marine, huit bateaux administratifs et sept avions ont été déployés. La police et l’armée ont divisé en six une zone maritime de 96 km sur 18,5 km entourant ces deux îles pour faciliter les recherches.Un responsable de la police maritime a fait savoir que ces opérations continueront jusqu’à la découverte du corps de la victime ou de ses affaires.