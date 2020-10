Infection de Trump au COVID-19 : Pompeo reporte sa visite à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président américain a effectué, dimanche, une « sortie surprise » afin de saluer ses partisans qui étaient installés devant l'hôpital militaire de Walter Reed, près de Washington, où il est hospitalisé après avoir été testé positif, jeudi dernier, au nouveau coronavirus.Depuis sa voiture, qui a circulé à l’intérieur de l’enceinte hospitalière, Donald Trump, masqué, a salué ses nombreux sympathisants. Selon l’équipe médicale, le locataire de la Maison blanche pourrait sortir de l’hôpital aujourd’hui, heure américaine, si son état actuel se maintient. Cependant, sa campagne présidentielle risque d’être affectée à cause des contaminations en cascade de ses proches, y compris son épouse et quelques conseillers présidentiels.Dans la foulée, la visite de son secrétaire d’Etat à Séoul, censée avoir lieu le 7 octobre, a été reportée. Suite à l’infection du milliardaire républicain, Mike Pompeo a fini par écourter sa tournée en Asie en se contentant d’un simple déplacement à Tokyo entre le 4 et le 6 octobre. Le chef de la Diplomatie américaine y prendra part à une réunion des ministres des Affaires étrangères de quatre pays, dont l'Inde et l'Australie.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a confirmé, de son côté, le report de ce voyage, et souhaité réorganiser, dans un bref délai, cette visite en Corée du Sud. Et sa ministre s’est entretenue aujourd’hui avec son homologue américain par téléphone. Faisant part de son souhait de voir le couple présidentiel américain se rétablir rapidement, Kang Kyung-wha a profité de cet échange pour solliciter le soutien des Etats-Unis pour la candidature de la ministre sud-coréenne déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, à la direction de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).