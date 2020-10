COVID-19 : moins de 100 nouveaux cas par jour tout au long du congé de Chuseok

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reste sous le seuil des 100 depuis cinq jours, avec 73 infections signalées en 24 heures : 64 d’origine locale et neuf importées. La Corée du Sud compte désormais un total de 24 164 patients confirmés, dont 21 886 guérisons. Quant au nombre total de décès liés à la pandémie, il atteint 422.Le pays a affiché en moyenne 66,5 contaminations par jour durant ces deux dernières semaines, soit presque la moitié du niveau des deux semaines précédentes. Cependant, les autorités misent sur la prudence, car le nombre de dépistages a baissé durant les vacances de Chuseok et qu’il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de la propagation lors de cette fête de la pleine lune et des moissons, durant laquelle les sud-Coréens ont coutume de se retrouver en famille.Le gouvernement sud-coréen maintient la période spéciale de prévention jusqu’au 11 octobre, interdisant tout rassemblement de plus de 50 personnes en intérieur et de 100 en plein air. De plus, les établissements jugés à haut risque, comme les bars, restent fermés.Une nouvelle mesure sanitaire est également prévue. A partir du 13 octobre, le port du masque va devenir obligatoire dans les transports en commun ainsi que dans les établissements médicaux. Un mois plus tard, toute personne qui ne porte pas de masque à bord d'un bus ou à l'hôpital se verra imposer une amende maximale de 100 000 wons, à savoir 73 euros.