Croissance économique au 2e trimestre : la Corée du Sud au 2e rang derrière la Chine

Photo : KBS News

Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud a baissé de 3,2 % durant le deuxième trimestre de cette année, face aux impacts négatifs du COVID-19 sur l’économie. Pourtant, la situation semble relativement bonne par rapport au 38 principales économies autour du globe, dont les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Selon la Banque de Corée (BOK), la croissance économique de la Chine a atteint 11,5 % sur la même période, soit le plus haut niveau parmi les pays analysés. La deuxième place est occupée par la Corée du Sud et la Russie. Le pays du Matin clair, classé au 12e rang au cours du premier trimestre, a gagné ainsi dix places. Cet indicateur a reculé de 7,9 % au Japon et de 9,1 % aux Etats-Unis. C’est la Grande-Bretagne qui affiche le plus mauvais résultat.La BOK a annoncé, fin août, sa décision de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l’économie sud-coréenne en 2020, en les ramenant de -1,3 % à -2,2 %. De son côté, l’institut de recherche de Hyundai estime qu'il faudra attendre jusqu’au deuxième semestre 2021 pour assister au retour à la normale.