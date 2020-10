K-pop : BTS et Blackpink continuent de battre des records

Photo : YONHAP News

Le clip vidéo « DNA » de BTS a dépassé, ce lundi à 7h 28, 1,1 milliard de vues sur YouTube, devenant le premier titre du septuor à franchir ce seuil. Rappelons que cette chanson est le morceau phare de l'album « Love Yourself : Her », publié le 18 septembre 2017. Elle a franchi la barre du milliard le 1er juin dernier. Ce titre a permis au boys band d’intégrer pour la première fois le classement américain Hot 100 du Billboard. Il y est resté pendant quatre semaines consécutive, atteignant la 67e place.Le groupe sud-coréen compte au total 26 clips dont le nombre de vues est supérieur à 100 millions sur la plateforme de partage de vidéos. « Boy With Luv », vu par plus de 970 millions de personnes, devrait devenir le deuxième clip des Bangtan Boys à dépasser la barre du milliard.De son côté, Blackpink continue d’établir de nouveaux records. Le quatuor féminin, qui a sorti le 2 octobre dernier son premier opus officiel « The Album », a vu hier son nombre d'abonnés à sa chaîne YouTube dépasser la barre des 50 millions. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, son agence YG Entertainment.Ainsi, le groupe composé de quatre jeunes filles, qui a fait ses débuts en août 2016, est devenu l’artiste le plus suivi sur la plateforme américaine, juste derrière Justin Bieber qui compte 57,4 millions d’abonnés. D’après YG, le girls band a attiré environ 10 millions d’abonnés durant ces trois derniers mois, dépassant successivement Ariana Grande en juillet, puis Eminem et Ed Sheeran.Rappelons que son nouveau single « Ice Cream », dévoilé le 28 août dernier, a débuté 13e dans le Billboard Hot 100, soit la position la plus élevée jamais atteinte par un groupe féminin du pays du Matin clair.