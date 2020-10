Football : Son Heung-min inscrit un doublé face à Manchester United

Photo : YONHAP News

Le footballeur sud-coréen Song Heung-min, qui évolue dans l'équipe de Tottenham Hotspur, a inscrit deux buts et fait une passe décisive, dimanche soir, lors d'un déplacement au stade d'Old Trafford contre Manchester United, dans le cadre de la quatrième journée du championnat anglais. Et ce malgré sa récente blessure aux ischio-jambiers.L'attaquant n'a pas tardé en inscrivant, juste après un pénalty transformé par son coéquipier Tanguy Ndombele, son 5e but de la saison dès la 7e minute de jeu. À la 30e, il a délivré un bijou à Harry Kane, qui a inscrit le troisième but de la rencontre, avant d'enfoncer le clou six minutes plus tard avec une nouvelle réalisation.Les Mancuniens, privés de leur attaquant français Anthony Martial, qui a récolté un carton rouge à la 28e minute, ont ensuite coulé, encaissant deux nouveaux buts en seconde mi-temps, pour finir le match sur le score final de 6 à 1.Son est ainsi en tête du classement des buteurs avec six réalisations, à égalité avec Dominic Calvert-Lewin, joueur d'Everton. Les Spurs gagnent deux places au classement et remonte en sixième position avec sept points.