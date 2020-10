COVID-19 : plus de 30 cas dans un nouveau foyer de contamination

Photo : YONHAP News

Une base militaire de l'armée de terre, située à Pocheon, au nord de Séoul, a annoncé aujourd'hui avoir recensé 35 nouveaux cas d'infections au nouveau coronavirus. Le nombre total de contaminations survenues dans ce camp s'élève désormais à 36.L'origine de cette infection en masse n'est pas encore connue et un test de dépistage a été mené auprès de quelques 230 individus, dont des militaires et du personnel civil.La plupart des sorties et des permissions sont désormais interdites pour cette réserve. Les autorités sanitaires et militaires se sont penchées sur les déplacements des soldats ayant récemment eu des permissions, en particulier un officier contaminé qui était à Séoul les 26 et 27 septembre.Selon l'Armée, des militaires des bases avoisinantes ainsi que des civils ayant visité le camp en question pourront eux aussi être testés.