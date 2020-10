La politique langagière chinoise mettrait en péril la langue coréenne en Chine

Photo : YONHAP News

Suite à la décision du gouvernement chinois d'imposer des manuels en chinois dans tous les établissements scolaires, nombreux sont ceux qui craignent l'éventuelle disparition de la langue coréenne dans les écoles destinées aux descendants coréens situées dans l'empire du Milieu.Un lycée coréen, dans la province de Yanbian, en Chine, a introduit en septembre des manuels scolaires de littérature chinoise, d'histoire et de politique, tous rédigés en mandarin. Or, ces disciplines y étaient jusqu'ici enseignées en coréen. L'école primaire locale a adopté, elle aussi, des outils éducatifs écrits dans la langue nationale, au détriment des livres scolaires en hangeul, l'alphabet coréen.Mais pourquoi ce changement de langue instructive dans les écoles coréennes de Chine ? Car, d'une part, les avantages accordés aux peuples minoritaires seront annulés en 2023 lors de l'examen d'entrée à l'université, et que d'autre part, les tests sur les trois matières que sont les lettres modernes, l'histoire et la politique, ne pourront être passés qu'en chinois. Les Coréens de troisième ou quatrième génération n'ont donc pas d'autres choix pour entrer en concurrence avec leurs camarades chinois.Certains Chinois d'origine coréenne critiquent cette politique éducative qui promeut le chinois et derrière laquelle se trouverait, selon eux, l'intention de faire disparaître la langue de leurs ancêtres.