Moon Jae-in promet un soutien solide à ses compatriotes à l'étranger

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la Journée des ressortissants sud-coréens, qui est célébré le 5 octobre chaque année, le président de la République a remercié, via les réseaux sociaux, tous les Coréens à l'étranger pour la solidarité dont ils font preuve en ces temps de crise sanitaire.Pour Moon Jae-in, la Corée du Sud a pu aboutir à ce niveau de développement grâce au soutien précieux apporté par ces ressortissants dispersés aux quatre coins du monde. Et d'ajouter que c'est maintenant le pays qui doit jouer pleinement son rôle de patrie protectrice à l'encontre de ses quelques 7,5 millions d'individus répartis dans 193 nations.Le chef de l'État en a profité pour réaffirmer la volonté de son gouvernement de coopérer sur le plan international afin d'endiguer le COVID-19. Aussi renforcera-t-il la collaboration avec les dix pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) afin d'optimiser le système de dépistage du nouveau coronavirus. Séoul partagera également ses mesures sanitaires et apportera une aide humanitaire aux nations du monde qui luttent contre la pandémie.Moon s'est enfin engagé à déployer tous ses efforts pour que la patrie puisse donner à ses concitoyens du courage et de la fierté.