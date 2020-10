La Corée du Sud est en majeure partie baignée sous un grand ciel bleu et ensoleillé. Seule la région du sud-ouest est couverte d’un épais voile nuageux. Cependant, le mercure est loin d’être des plus agréables.En effet, du côté de Seoraksan, les premières givres ont été aperçues, avec des températures négatives en début de journée qui sont descendues jusqu’à -1,7°C. Dans l’après-midi, il fait 18°C à Séoul, 20°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, 21°C à Daegu, et enfin 22°C à Busan.Demain, Météo-Corée annonce un temps ensoleillé toute la journée, mais le thermomètre sera encore bien bas avec 8°C le matin dans le nord et 20°C un peu partout dans l’après-midi.