Après Mike Pompeo, Wang Yi repousse son déplacement à Séoul

Photo : YONHAP News

Après le secrétaire d’Etat américain, c’est au tour de son homologue chinois de reporter son voyage à Séoul. Mike Pompeo et Wang Yi y étaient attendus, à l’origine, les 7 et 12 octobre respectivement.D’après une source diplomatique, le chef de la diplomatie chinoise aurait repoussé à après mi-octobre ses déplacements au Japon et en Corée du Sud, qu’il avait envisagé d’effectuer dans la foulée au début de la semaine prochaine. Une décision prise dans le sillage du report de la visite de Pompeo à Séoul.La possibilité d’« une surprise d’octobre » dans le processus de paix dans la péninsule est maintenant devenue très faible. Une surprise plus sérieusement évoquée après que le président sud-coréen, Moon Jae-in, ait de nouveau proposé, dans son intervention virtuelle à l’Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre, une déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée.Une chose qui peut toutefois soulager, pour le moment, le pays du Matin clair, c’est qu'il peut retarder son choix de s’aligner sur les Etats-Unis ou encore sur la Chine, dans leurs conflits en cours.