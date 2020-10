Candidature à la présidence de l’OMC : Moon Jae-in sollicite le soutien du Brésil

Photo : KBS News

Le président de la République continue de promouvoir la candidature de sa ministre déléguée au Commerce extérieur à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Après les dirigeants russe et allemand, c’est cette fois avec le chef de l’Etat brésilien, Jair Bolsonaro, que Moon Jae-in s’est entretenu par télephone pour solliciter son soutien.Lors de cette conversation qui a eu lieu hier soir, le numéro un sud-coréen a d’abord salué la contribution du pays sud-américain au développement de l’institution, dirigée par son diplomate Roberto Azevedo jusqu’au mois d’août dernier. Il a ensuite fait l’éloge des compétences de la candidate de son pays, Yoo Myung-hee, la qualifiant de « femme de la situation » pour atteindre les objectifs communs des deux pays : l’élargissement du libre-échange, le développement de l'organisation ou encore le rétablissement du commerce multilatéral. Des compétences reconnues par le leader brésilien.Moon et Bolsonaro ont également échangé sur la pandémie du COVID-19 et les vaccins en cours de développement. Le locataire de la Maison bleue a alors évoqué le fait que leurs pays étaient tous deux membres de l’Institut international des vaccins (IVI), basé à Séoul, et qu’ils avaient adhéré au mécanisme Covax pour un accès mondial équitable aux futurs vaccins contre le nouveau coronavirus.La coopération entre les deux nations en matière de santé publique et de biodiversité s’est aussi invitée dans leurs discussions.