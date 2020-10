Campagne de 80 jours : Kim Jong-un souhaite réaliser ses objectifs économiques

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a lancé la « campagne de 80 jours » visant à déployer un dernier effort pour atteindre les objectifs de son régime fixés jusqu'à la fin de l’année. Une annonce faite lors d’une réunion du Bureau politique du Parti des travailleurs qu’il a présidée hier et relayée par l'agence de presse nord-coréenne (KCNA).Cette décision a été prise en vue de finaliser la dernière étape du plan quinquennal du développement économique mis en place lors du dernier congrès du parti et qui arrive à échéance cette année.Le pays communiste cherche à préparer la nouvelle séance prévue en janvier prochain et à célébrer en grande pompe le 75e anniversaire de la fondation du parti au pouvoir. Kim III a ainsi profité de ce rassemblement pour étudier les orientations et les méthodes pour y parvenir.Toujours d’après la KCNA, Pyongyang a réalisé cette année des prouesses historiques, tout en faisant face à des épreuves particulièrement colossales, mais il reste encore des défis importants à relever avant 2021.Par ailleurs, au cours de la réunion, le titre de maréchal de l'armée populaire de Corée a été décerné à Ri Pyong-chol, vice-président du Comité central du Parti des travailleurs, et à Pak Jong-chon, chef de l'état-major général de l’armée nord-coréenne. Il s’agit du plus haut grade dans les forces armées de Corée du Nord.