Le COVID-19 bouleverse le paysage de l’audit parlementaire

Photo : YONHAP News

Le nouveau coronavirus chamboule le paysage de l’audit parlementaire des activités du gouvernement, qui a lieu chaque année pendant la session ordinaire de l’Assemblée nationale.Cette année, il débutera demain et durera trois semaines. Habituellement, tout au long de cette période, les locaux de l’institution sont bondés d’assistants des députés ou d’employés des ministères et des organismes publics concernés par ce contrôle. Mais cette année, contexte sanitaire oblige, ce ne sera pas le cas.Le nombre de personnes présentes dans chaque salle de conférence ou dans chaque lieu d’attente sera limité à 50 au maximum. L’audit des activités de certaines administrations sera effectué par visioconférence. Ce sera le cas notamment du ministère de la Santé et du Bien-être social et de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), ainsi que cinq entreprises publiques affiliées au ministère des Sciences et des TIC.De même, l’examen des actions des missions diplomatiques à l’étranger sera lui aussi mené de manière virtuelle. Il se faisait sur place depuis 1995.