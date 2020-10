Journée du hangeul : des associations conservatrices prévoient de manifester

Photo : KBS News

Des associations conservatrices comptent organiser des manifestations antigouvernementales ce vendredi, journée du hangeul, l'alphabet coréen, qui est un jour férié.Le Comité d’urgence du peuple du 15 août, composé de plusieurs groupes conservateurs, a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, que quelque 1 000 activistes se rassembleraient près de la place Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul, tout en respectant les réglementations sanitaires comme le port du masque. La formation politique Notre Parti Républicain, quant à elle, prévoit des mobilisations massives dans huit grandes villes.A en croire la Police, 56 et 54 manifestations de plus de neuf personnes ont été signalées pour les 9 et 10 octobre prochains. Elle leur a notifié une interdiction de se réunir en vertu de la directive des autorités sanitaires. L’organisation de ces actes collectifs sera possible seulement en cas de levée des réglementations. Les associations conservatrices ont donc saisi la Justice en souhaitant annuler cette disposition.Le 3 octobre, jour de la fondation de la Corée par le mythique Dangun, les forces de l'ordre ont encerclé toute la place Gwanghwamun avec des autocars, en vue d’empêcher les militants de se masser.