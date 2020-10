L’exécutif envisage d'appliquer en 2025 la règle des finances publiques

Photo : YONHAP News

Après de longues tergiversations, le gouvernement a finalement décidé d’introduire une nouvelle règle portant sur les finances publiques.Si l’on en croit le ministère de l’Economie et des Finances, qui a en a fait part hier, le nouveau dispostif, qui entrera en vigueur en 2025, impose entre autres que la dette publique ne dépasse pas 60 % du produit intérieur brut (PIB). Des chiffres établis en considération notamment du niveau actuel de la dette de l’Etat, de ses perspectives d’évolution sur le moyen et long termes, et du vieillessement de la population.A ce stade, la dette publique représente 43,9 % du PIB et l’exécutif estime que ce taux atteindra 47,1 % l’année prochaine et 58,6 % en 2024.Autre principe budgétaire prévu par cette règle : préparer des mesures destinées à assainir la situation budgétaire, en cas de dérive de l’endettement public.