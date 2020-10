Hausse de 1 % des prix à la consommation en septembre

Photo : YONHAP News

L'indice des prix à la consommation s’est élevé à 106,2 le mois dernier, en hausse de 1 % en glissement annuel, l’augmentation la plus importante en six mois. C’est ce que nous montrent les données de l’Institut national des statistiques (Kostat).Le taux d’accroissement, qui a frôlé 1 % au cours du premier trimestre, a reculé jusqu’à -0,3 % au mois de mai avant de reprendre une courbe ascendante.Concernant l’indice de l’inflation sous-jacente, norme de l’OCDE qui exclut l’alimentation et l’énergie pour mesurer la tendance à long terme, il a progressé de 0,6 %.Suite aux pluies torrentielles de cet été, l’indice des produits frais tels que les fruits de mer, les légumes et les fruits a grimpé de 21,5 %, une flambée inédite depuis février 2011. Les légumes ont connu une hausse de 34,9 %.En revanche, le recul du prix du baril a permis de ralentir le niveau de l’inflation. Les produits manufacturés ont régressé de 0,7 % et l’électricité, l’eau et le gaz, quant à eux, de 4,1 %. Avec le renforcement des dispositifs éducatifs, le tarif des services publics a également diminué de 1,4 %.