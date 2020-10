La Corée du Sud lutte contre la pêche illicite des navires chinois

Photo : YONHAP News

La garde côtière s'engage à répondre avec plus de fermeté à la pêche clandestine des bateaux chinois dans la zone économique exclusive (ZEE) sud-coréenne en mer Jaune.Selon les autorités, pas moins de 360 navires de l'empire du Milieu y sont apparus en moyenne chaque jour ce mois-ci, un chiffre en hausse de 80 % par rapport à septembre. Ceux-ci y opèrent illégalement la nuit en profitant de l’obscurité. Et si les agents locaux tentent de les dissuader en utilisant des canons à eaux équipés sur des patrouilleurs de plus de 1 000 tonnes, les pêcheurs chinois continuent de naviguer en formant des flottes de 50 à 60 bateaux.Ces instrusions à répétition seraient dues à l’abondance, cette année, de calamars et de thons dans cette zone maritime. Autre raison possible : la police maritine ne peut pas capturer librement les navires chinois dans le sillage du COVID-19. En 2020, 3 400 ont été évacués mais aucun arraisonnés.Pour faire face à ce problème récurrent, les autorités ont affecté, le mois dernier, un nouveau patrouilleur à leur flotte de contrôle qui en compte désormais trois. Et elles ont aussi augmenté d'un jour la durée des interventions des gardes pour un total de neuf jours en mer.La garde côtière prévoit de poursuivre sa lutte en coordination avec la marine et le Service de gestion des pêches en mer de l’Ouest, et pourrait même recourir aux armes lourdes pour les groupements de plusieurs vaisseaux.