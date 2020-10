COVID-19 : des cas groupés toujours détectés dans des établissements médicaux et scolaires

Photo : YONHAP News

75 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés ces 24 dernières heures : 66 d’origine locale et neuf importés. Leur nombre est ainsi maintenu à deux chiffres pour le sixième jour de suite. La Corée du Sud comptabilise désormais un total de 24 239 personnes testées positives au coronavirus, mais seules 1 734 d’entre elles restent isolées et traitées dans des hôpitaux, dont 105 sont en réanimation.Il est aussi à noter que seulement cinq nouveaux cas groupés ont été détectés la semaine dernière, contre 25 lors de la première semaine de septembre. Mais ces clusters sont toujours identifiés dans des établissements médicaux et scolaires. En outre, la proportion des cas dont l'origine de la contamination est difficile à tracer, se situe toujours à 20 % de l’ensemble.Les autorités sanitaires n’écartent pas non plus la possibilité de transmissions asymptomatiques après les vacances de Chuseok, du 30 septembre au 4 octobre. Du coup, elles appellent au maintien de la vigilance et au respect du protocole sanitaire, plus particulièrement le port de masque et la distanciation physique.Le masque sera d’ailleurs obligatoire, notamment dans les transports en commun, les lieux de rassemblement, les centres médicaux et les Ehpad, à partir du 13 octobre, sous peine d’une amende de 100 000 wons, un peu plus de 70 euros, après un mois de pédagogie.