Tout le pays est plongé, ce mardi, sous un ciel resplendissant. Du bleu, du soleil, très peu de nuages, et qui plus est une qualité de l’air plutôt agréable. Un véritable temps automnale.Cela permet aux températures de remonter légèrement. Les maximales montent jusqu’à 20°C à Séoul et sur l’île de Jeju, 21°C à Daejeon, et 23°C à Daegu et à Busan.Météo-Corée prévoit une belle journée pour demain, malgré des nuages un peu plus présents sur tout le territoire. Le mercure continuera à grimper avec 22°C dans la capitale et le sud de la péninsule.