Séoul et Tokyo s’accordent pour faciliter les voyages de leurs entrepreneurs

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les hommes d’affaires sud-coréens, dont les séjours au Japon restaient bloqués en raison de la pandémie du COVID-19. Les deux pays sont parvenus, aujourd’hui, à un accord visant à mettre en place des procédures exceptionnelles pour faciliter leur voyage dans l’archipel. Une entente qui entrera en vigueur ce jeudi.Pour ce faire, le gouvernement nippon doit proposer deux pistes distinctes, baptisées respectivement « piste d’affaires » et « piste de résidence ». La première sera appliquée aux entrepreneurs qui envisagent un court séjour dans le pays voisin et la seconde à ceux qui comptent y rester plus longtemps.Les hommes d'affaires n’auront qu’à respecter les règles sanitaires décidées par les deux pays, mais les résidents seront quand même obligés de se placer en quatorzaine après leur arrivée. Dans les deux cas, ils devront se faire délivrer un visa émis par le pays du Soleil levant.À noter que le Japon est le cinquième Etat avec lequel Séoul conclut un tel accord.