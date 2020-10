Coup d’envoi de l’audit parlementaire annuel

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que l’Assemblée nationale démarre son audit annuel. Pendant 20 jours, ses commissions permanentes passeront au peigne fin les actions du gouvernement et de ses organismes rattachés.Dès ce premier jour, une intense passe d’armes devrait s’engager entre la majorité présidentielle et l’opposition conservatrice. Cette dernière cherchera à remettre sur le tapis plusieurs sujets controversés, en particulier le récent meurtre d’un civil sud-coréen par la Corée du Nord dans ses eaux territoriales en mer Jaune et l'affaire de favoritisme présumé concernant le fils de la ministre de la Justice.Les deux principales formations de l’Hémicycle devront aussi s’affronter vivement sur la gestion des finances publiques, les opérations de prévention anti-COVID-19 ou encore les projets du New Deal à la coréenne.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a annoncé qu’il ferait de cette inspection une occasion de plancher sur l’amélioration du quotidien de la population, d’autant plus qu’elle se déroule sur fond de crise sanitaire inédite.Dans le camp d’en face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, promet d’attaquer l’administration Moon sur sa mauvaise gestion des affaires de l’Etat.