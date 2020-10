Moon Jae-in souhaite promouvoir le hangeul dans le monde

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen ambitionne de faire rayonner davantage la langue et la culture coréennes hors des frontières en vue de créer une base solide de ses nouvelles politiques du Sud et du Nord. Celles-ci visent à renforcer la coopération avec les pays de l’Asie du Sud-est et ceux situés dans le nord. Moon Jae-in a exprimé ce souhait, hier, sur ses réseaux sociaux, en indiquant que le monde était amoureux du hangeul, l’alphabet coréen.Avant cette publication, Moon s'est fait briefer par le ministre de la Culture sur le fait que le coréen attirait de plus en plus d’étrangers. La plus belle preuve vient de la popularité des instituts Roi Sejong, un organisme chargé de l’enseignement de la langue et la culture coréenne, qui se situent à travers 213 villes de 76 pays.Selon le locataire de la Maison bleue, l’Inde a une passion particulière pour le coréen, car elle l’a intégré comme deuxième langue étrangère dans son programme scolaire officiel. Ce vendredi, pour célébrer la journée du hangeul, divers événements sont d’ailleurs prévus dans le pays. Le dirigeant sud-coréen a ajouté que cette tendance était d’autant plus significative que l’Inde représente un partenaire essentiel dans la nouvelle politique du Sud de son administration.Enfin, le président Moon n’a pas manqué de souligner qu’il profiterait de cette occasion pour mener des projets de soutien à l’apprentissage du coréen dans les pays partenaires.