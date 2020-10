Meurtre d'un sud-Coréen par Pyongyang : la famille réclame une enquête à l’Onu

Photo : YONHAP News

La famille du fonctionnaire sud-coréen tué par l'armée nord-coréenne en mer Jaune a fait appel au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme pour faire toute la lumière sur cette affaire.Lee Rae-jin, le grand-frère de la victime, s'est rendu hier au bureau de l’organisation internationale située à Jongno, à Séoul, pour remettre une requête à Tomas Ojea Quintana, rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Corée du Nord. Il y a réclamé une investigation exhaustive, juste et objective afin d’empêcher la reproduction d’un tel incident.L’organisme de l’Onu a appelé les deux Corées, sur son compte Twitter, à réaliser des enquêtes comme il se devait et à révéler en public leur résultat. Il a également exhorté Pyongyang à rendre le corps et les affaires du défunt à sa famille.Le même jour, Lee a également réclamé au ministère de la Défense de dévoiler l’enregistrement des écoutes des conversations de l’armée nord-coréenne et la vidéo surveillance prise le jour de la mort de la victime. Selon son avocat, ces données sont nécessaires pour vérifier si l’officiel sud-coréen avait vraiment l’intention de faire défection au Nord et, en cas de rejet sous prétexte du secret militaire, la famille prévoit de recourir à une procédure administrative.Les autorités militaires donneront leur réponse après avoir examiné les éléments de cette requête.