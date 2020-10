Les réserves de change progressent de 1,6 milliard de dollars en un mois

Photo : YONHAP News

Le montant des réserves de devises étrangères a bondi de 1,6 milliard de dollars en un mois, fin septembre, à 420,55 milliards de dollars.Selon la Banque de Corée (BOK), cette progression s’explique notamment par l’émission des obligations de stabilisation de devises étrangères et l’accroissement des bénéfices de la gestion des actifs libellés en monnaies étrangères.Il s’agit d’une hausse constante depuis six mois. En mars dernier, ces avoirs ont chuté de 9 milliards de dollars, dans le sillage du nouveau coronavirus qui a déstabilisé les taux de change.Dans le détail, les valeurs mobilières ont reculé de 3,7 milliards de dollars en glissement mensuel, pour atteindre 379,08 milliards de dollars. Concernant les dépôts en devises auprès des banques, ils s’établissent à 29,15 milliards de dollars, soit une progression de 5,33 milliards de dollars.Quant aux droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI), ils ont augmenté de 20 millions de dollars pour s’élever à 3,18 milliards de dollars. Et la position de réserve au FMI était de 4,34 milliards de dollars, enregistrant une régression de 60 millions de dollars. Les lingots d’or se sont maintenus au même niveau que le mois précédent.La Corée du Sud figurait, fin août, au 9e rang mondial en termes de réserves de change avec 419 milliards de dollars. La Chine est en tête, suivie du Japon et de la Suisse.