Fitch maintient la note « AA- » de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L’agence de notation financière Fitch a annoncé aujourd’hui le maintien de la note de la dette souveraine de la Corée du Sud à « AA- », son quatrième cran de notation le plus élevé, avec une perspective « stable ». Elle l’attribue aussi à Taïwan, au Qatar, à Hong Kong, à la Belgique et au Royaume-Uni.Cette décision repose sur les résultats de ses récentes consultations téléphoniques avec le gouvernement de Séoul. Des discussions qui portaient sur le risque géopolitique lié à la Corée du Nord, les défis à relever à moyen terme que posent le vieillissement démographique et la faible croissance économique, ou encore la situation budgétaire, entre autres.L’agence s’attend à ce que cette année, l’économie sud-coréenne enregistre une contraction de 1,1 %. Une croissance pourtant meilleure que celle des principales nations industrialisées et des autres Etats ayant des notes semblables, et ce grâce à sa stratégie de lutte contre le COVID-19, considérée comme étant efficace.Fitch a cependant indiqué que la propagation du nouveau coronavirus pesait sur la croissance et les finances publiques.