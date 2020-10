La BOK émettra en 2021 une monnaie numérique à titre d’essai

Photo : YONHAP News

Le système pilote de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) verra bientôt le jour en Corée du Sud.La Banque de Corée (BOK) a achevé au mois de juillet les opérations de base, tels que la conception de l’initiative et l’examen des techniques utilisées, et elle s’adonne désormais à la deuxième étape consistant en l’analyse du processus d’activité et la consultation extérieure. Le prochain stade vise à vérifier le fonctionnement du système dans des conditions contraintes.L’institut compte le mettre en œuvre au niveau expérimental au cours de l’année 2021. Dans cet objectif, la BOK se chargera de l’émission et du rachat de la CBDC, et la distribution sera confiée aux établissements privés tout comme l’argent liquide. Le registre, qui contient les données des utilisateurs et l’historique des transactions, sera géré à l’aide de la technologie de la blockchain.En dehors de la nécessité immédiate de ce nouveau type de monnaie, la banque centrale sud-coréenne prévoit d’étudier les questions technique et juridique de son introduction, en vue de faire face, en avance, à l’évolution des modes de paiement à travers le monde.Par le passé, la CBDC était principalement plébiscité dans les pays en développement, dans le but de promouvoir l’inclusion financière, mais récemment, la Suède et la Chine s’y sont investies face à la baisse de l’utilisation de l’argent liquide, et à l’apparition des devises numériques privées.