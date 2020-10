Le Parlement débute son audit annuel des actions du gouvernement

Photo : YONHAP News

Comme prévu, l’Assemblée nationale a lancé aujourd’hui son audit annuel des actions du gouvernement et de ses organismes rattachés. Une inspection qui durera trois semaines.Ce premier jour, 14 de ses commissions permanentes ont interrogé les représentants de quelque 70 ministères et organismes. Au sein des commissions de la défense nationale et de la santé, il a été largement question de l’affaire de favoritisme présumé dont le fils de l’actuelle ministre de la Justice, Choo Mi-ae, aurait bénéficié pour obtenir une permission maladie lors de son service militaire en 2017.L’incident du meurtre, le mois dernier, d’un fonctionnaire sud-coréen par la Corée du Nord dans ses eaux territoriales en mer Jaune, a également été au cœur du débat de la commission de la défense nationale.Le Minjoo, le parti au pouvoir, et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première formation de l’opposition, se sont particulièrement affrontés sur la convocation de témoins qui pourraient donner plus de détails sur ces affaires.Autres dossiers brûlants : la compagnie aérienne à bas coût Eastar Jet, en difficulté, et son fondateur et député Lee Sang-jik. Elu en avril sous l’étiquette du Minjoo, il est indépendant depuis la fin du mois dernier. Également le voyage aux Etats-Unis de l’époux de la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, sur fond de crise sanitaire.