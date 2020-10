La délivrance du visa de Steve Yoo toujours refusée

Photo : YONHAP News

Le chanteur Yoo Seung-jun, aussi appelé Steve Yoo, a vu sa délivrance de visa pour venir en Corée du Sud une nouvelle fois rejetée. Il a obtenu gain de cause dans une procédure en mars dernier et a fait une nouvelle demande de titre de séjour, mais celle-ci n’a pas été acceptée par le ministère des Affaires étrangères pour une autre raison.L’ancienne vedette a donc saisi, hier, le tribunal administratif de Séoul pour annuler la décision du consulat général de Corée du Sud à Los Angeles.Pour rappel, cet Américain d’origine sud-coréenne a renoncé à la nationalité de son pays natal en 2002, probablement pour échapper au service militaire obligatoire. Depuis, son entrée dans le pays du Matin clair lui a été interdite par le gouvernement sud-coréen.En 2015, l’homme de 43 ans a tenté d’obtenir un titre de séjour F-4, destiné aux expatriés, mais le consulat à Los Angeles le lui a refusé. Yoo a alors intenté un procès contre cette disposition et, alors qu’il a perdu en première et en deuxième instances, la Haute Cour de Séoul lui a donné raison en novembre dernier après le jugement en cassation rendu par la Cour suprême. Malgré le pourvoi en cassation de l’exécutif, la plus haute juridiction a confirmé le verdict final en mars dernier.