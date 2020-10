COVID-19 : le nombre de contaminations supplémentaires repasse au-dessus des 100

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 114 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus en l'espace de 24 heures. Un chiffre en nette hausse par rapport à la veille. Il est donc supérieur à 100 pour la première fois en une semaine.Les autorités sanitaires expliquent cette progression par l’effet de diminution des dépistages pendant les vacances de Chuseok, du 30 septembre au 4 octobre. Le nombre de tests et par conséquent celui de cas positifs augmentent donc à nouveau après cette fête nationale.Les autorités décideront de renforcer ou non les mesures de prévention dans le courant de la semaine, après avoir d’abord scruté de près l’évolution de la situation. Elles sont aussi préoccupées par le fait que quelque 30 % des porteurs du COVID-19 sont âgés de plus de 60 ans et que des cas groupés sont toujours identifiés dans des établissements médicaux et d’hébergement pour seniors.