Pas de problème de sécurité dans les vaccins antigrippaux exposés à une température ambiante

Photo : YONHAP News

Les deux principales institutions en charge de la santé publique ont conclu qu’il n’y avait pas de problème de sécurité dans les vaccins contre la grippe suspectés d’avoir été exposés à une température ambiante lors de leur transport, le mois dernier, vers les établissements médicaux. Une affaire inouïe qui a fait suspendre le programme national de vaccination gratuite contre la grippe.L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) et l’Administration des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) en ont fait part, hier, au terme de leurs enquêtes conjointes et après consultations avec des experts en la matière.Elles ont pourtant décidé de retirer au plus vite quelque 480 000 doses dont l’efficacité pourrait être faible, par simple mesure de précaution.Le gouvernement devait fournir ces vaccins gratuits à environ 19 millions de personnes, soit près de 40 % de la population du pays, notamment les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Mais le programme a été suspendu aussitôt après la découverte des problèmes de stockage impliquant des doses inactivées.