Photo : YONHAP News

Une diagonale remplie de nuages et s’étalant du sud-ouest au nord-est du pays coupe le territoire en deux, avec de part et d’autre un temps dégagé et ensoleillé.Le mercure se maintient avec 22°C à Séoul, sur l’île de Jeju, à Daejeon et à Busan, et 23°C à Daegu.Demain, le ciel sera dégagé sur l’ensemble du pays. Météo-Corée prévoit une hausse des températures, avec des maximales qui atteindront 24°C dans la capitale.