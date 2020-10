Présidence de l'OMC : Yoo Myung-hee parmi les deux finalistes

Photo : YONHAP News

C’est désormais la dernière ligne droite. La sud-Coréenne Yoo Myung-hee et la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala sont les deux dernières candidates en lice pour prendre la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces finalistes ont été choisies au deuxième tour d'un processus de sélection en trois tours. Un total de cinq candidats l’avaient atteint.Yoo, qui est la ministre déléguée au Commerce extérieur, a consacré 25 ans de sa carrière au commerce et a dirigé les principales négociations de son pays en la matière. Lors d’une présentation de sa vision en juillet au siège de l’institution de Genève, cette fine négociatrice a promis de rendre l’organisation plus compétitive et de relancer le multilatéralisme.Sa rivale nigériane a été la première femme de son pays à avoir dirigé les ministères des Finances et des Affaires étrangères. Elle a également été directrice des opérations de la Banque mondiale.Comme l'une de ces deux prétendantes devrait être désignée à l'issue d'un ultime tour qui doit se dérouler d'ici le 6 novembre, l'OMC sera pour la première fois dirigée par une femme. Et si Yoo est élue, elle sera aussi la première sud-Coréenne à obtenir ce poste.