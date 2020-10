Moon Jae-in souhaite coopérer avec Washington pour clore officiellement la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Moon Jae-in, a de nouveau évoqué la nécessité de prononcer officiellement la fin de la guerre sur la péninsule, qualifiant cette déclaration d’un point de départ pour la paix. Dans la foulée, il a souhaité lancer des discussions en ce sens en coopération avec Washington et avec la participation de la communauté internationale.Le locataire de la Cheongwadae en a fait état aujourd'hui dans une intervention vidéo pour le dîner annuel de la Korea Society, une organisation à but non lucratif créée pour promouvoir les échanges entre la Corée du Sud et les Etats-Unis dans divers domaines. Elle est basée à New York.Le dirigeant sud-coréen avait tenu les mêmes propos, il y a deux semaines, dans un discours virtuel à l’Assemblée générale des Nations unies. Il a ainsi reconfirmé sa volonté de relancer la dynamique du processus de paix entre les deux Corées, l’une des politiques phares de son administration. Il aurait aussi voulu exhorter les Etats-Unis à redoubler d’efforts pour renouer le dialogue avec la Corée du Nord, un dialogue qui reste au point mort.A propos de l’alliance Séoul-Washington, Moon a estimé que, durant ces 67 dernières années, elle était devenue plus solide et mûre et qu’elle le serait encore plus lorsque les deux nations « font la paix et l’institutionnalisent activement ».