La Corée du Sud enregistre un excédent courant pour le 4e mois d'affilée

Photo : YONHAP News

Le choc du coronavirus se fait sentir aussi dans la balance des comptes courants.D’après les données, encore provisoires, publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le pays a conservé en août un surplus de 6,5 milliards de dollars, soit une hausse de 35 % sur un an. La balance est donc restée excédentaire pour le quatrième mois consécutif. L’explication est simple : il y a moins d’importations et moins de voyages à l’étranger qu’avant l’apparition de la pandémie.En détails, les exportations et les importations de marchandises ont toutes deux reculé pour le sixième mois de suite et se sont établies à 40,6 milliards de dollars et 33,6 milliards de dollars respectivement. A noter que les achats ont davantage diminué que les ventes. L’excédent commercial a alors atteint 7 milliards de dollars.Sans surprise, le solde des services était toujours déficitaire, de 800 millions de dollars. L’ampleur de cette perte s’est toutefois rétrécie de 760 millions de dollars en glissement annuel, dont 520 millions dans les voyages.Quant aux investissements directs, ceux des sud-Coréens à l’étranger ont progressé de 2,8 milliards de dollars, tandis que ceux des étrangers dans le pays ont baissé de 990 millions de dollars.