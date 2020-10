Samsung Electronics : bénéfice d’exploitation à son plus haut niveau depuis 2 ans

Photo : YONHAP News

Malgré la crise du COVID-19, le profit d’exploitation de Samsung Electronics a atteint 12 300 milliards de wons, environ 9 milliards d’euros, au troisième trimestre. Il s’agit de son plus haut niveau depuis le quatrième trimestre 2018.D’après les données provisoires publiées ce matin par le géant sud-coréen de l’électronique, son chiffre d’affaires, quant à lui, s’est élevé à 66 000 milliards de wons, l’équivalent de 48,4 milliards d’euros, pendant la même période, soit un niveau jamais enregistré jusqu’à présent par la compagnie.Le taux du bénéfice opérationnel par rapport au chiffre d’affaires a ainsi atteint 18,6 % contre 11,6 % au premier trimestre et 15,4 % au second.Ces bons résultats s’expliqueraient notamment par le lancement de nouveaux modèles de smartphones, tels que le Galaxy Note 20, et le rebond de la demande en électroménagers, tant sur le marché domestique qu’en Europe et en Amérique. Sans oublier une meilleure performance dans les semi-conducteurs par rapport aux prévisions avancées.