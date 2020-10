La Justice examine la demande de la tenue d’une manifestation à Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

A la veille de la Journée du hangeul, l'alphabet coréen, qui est un jour férié, la tension monte d’un cran entre, d’un côté, des associations conservatrices, et de l’autre, les autorités sanitaires et la Police, autour de l’organisation de rassemblements demain et après-demain en plein centre de Séoul.D’après les forces de l’ordre, un total de 1 210 et 1 193 demandes de manifestation ont été déposés pour vendredi et samedi, respectivement. Parmi elles, 137 et 132 rassemblements réunissant plus de dix personnes ou étant prévus dans des zones prohibées ont été interdits.Or, à en croire les milieux juridiques, le tribunal administratif de Séoul devrait examiner, aujourd’hui, la demande déposée par le Comité d’urgence du peuple du 15 août, de suspendre cette décision. Ce groupe, réunissant des participants de la manifestation tenue lors de la Journée nationale de la libération de Corée le 15 août dernier, avait déjà entamé, sans succès, la même démarche pour le jour anniversaire de la fondation de la nation, le 3 octobre dernier.La partie plaignante invoque, de nouveau, l’atteinte à la liberté de rassemblement stipulée par la Constitution. Elle appelle ainsi à annuler l’interdiction de sa manifestation, qui devrait mobiliser 2 000 individus aux alentours de la place de Gwanghwamun, située au coeur de la capitale, en promettant le respect des mesures préventives.Les autorités sanitaires et la Police s’y opposent fermement, étant donné que la manifestation du 15 août avait contaminé, directement ou indirectement, plus de 600 personnes, devenant l’un des principaux clusters à l’origine de la deuxième vague déclenchée dans la région métropolitaine.