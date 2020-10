COVID-19 : le gouvernement prône la sévérité contre les rassemblements prévus demain

Photo : YONHAP News

En une journée, les nouvelles contaminations quotidiennes de COVID-19 sont retombées sous les 100, avec 69 cas déclarés : 60 infections locales et neuf importées. Selon les régions, 22 ont été recensés dans la province de Gyeonggi, sept à Daejeon et cinq à Incheon. Quant à Séoul, 19 patients additionnels ont été signalés à cause de contagions en grappe continues dans des hôpitaux ou des établissements religieux.Selon les autorités sanitaires, bien que le nombre de nouveaux cas locaux restent à deux chiffres pour le 14e jour de suite, il marque une légère progression depuis la fin des congés de Chuseok, en raison, entre autres, de rencontres familiales tenues à l’occasion de cette fête traditionnelle. Dans la foulée, elles ont appelé à davantage respecter les gestes barrières lors du week-end prolongé de la Journée du hangeul, l'alphabet coréen, qui débute ce vendredi.L’exécutif a en particulier manifesté sa préoccupation à l’égard des manifestations prévues par des associations conservatrices demain et après-demain, déclarant qu’il réagirait fermement en vertu des lois concernées. Et de demander à la Police et aux collectivités locales de déployer tous leurs efforts pour l’application sans faille des mesures préventives.Dans ce contexte, la municipalité de Séoul envisage d’effectuer un contrôle massif des parkings illégaux aux alentours des lieux de rassemblements et examine la possibilité de faire circuler des métros sans arrêt à quatre stations localisées à proximité de ces endroits et de fermer leurs sorties. Elle compte également demander le dédommagement aux organisateurs et aux participants en cas de contamination massive des activistes présents sur place.