Les chefs de la défense sud-coréen et américain réaffirment leur engagement pour l'alliance bilatérale

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre sud-coréen de la Défense Suh Wook a eu, aujourd’hui, sa première conversation téléphonique avec son homologue américain Mark Esper.D’après le gouvernement, les deux ministres en ont profité pour réaffirmer la solidité de l’alliance entre Séoul et Washington et leur posture de défense conjointe inébranlable. Ils sont également convenus de reconnaître de nouveau l’importance d’une coordination étroite sur différents dossiers liés à la défense et de poursuivre leurs efforts pour une plus large coopération bilatérale.Cet entretien a eu lieu dans le cadre de la préparation de la 52e édition de la réunion consultative sur la sécurité (SCM) entre les deux alliés, prévue mercredi prochain dans la capitale américaine.Au cours de cette assise annuelle, les alliés devraient notamment échanger sur d’importants sujets bilatéraux, tels que le transfert du contrôle opérationnel des armées en temps de guerre (Opcon) de Washington à Séoul, les négociations en cours sur le partage des frais de défense et la situation de la péninsule.La SCM est un canal de discussion annuel du plus haut niveau sur la sécurité où participent de hauts gradés militaires des deux pays. Elle se tient tour à tour en Corée du Sud et aux Etats-Unis.