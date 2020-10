Audit parlementaire : le meurtre d’un sud-Coréen par le Nord au cœur des débats

Photo : YONHAP News

En cette deuxième journée de l’audit parlementaire, 12 commissions interrogent les actions du gouvernement.D’abord, lors des séances portant sur les ministères de la Réunification et des Affaires maritimes et de la Pêche, ainsi que la Police maritime, les partis ont focalisé leurs questions sur le meurtre d’un fonctionnaire sud-Coréen par l’armée nord-coréenne dans ses eaux territoriales.Le Minjoo, la formation au pouvoir, a souligné la nécessité de vérifier les faits à travers une enquête conjointe avec le pays communiste, alors que le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d’opposition, a appelé à engager une investigation sur la réaction laxiste du gouvernement sur cette affaire. De son côté, le ministère des Affaires maritimes s’est engagé à mener une enquête intérieure sur le défunt qui appartenait à son corps.Quant aux audits sur le ministère de la Santé et l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), les interrogations devraient se concentrer sur l’exposition de vaccins contre la grippe à une température ambiante. Concernant la commission chargée des affaires intérieures, elle devrait procéder à un interrogatoire intense de la Police sur la polémique autour de sa récente réaction, « exagérée » selon l’opposition, contre des rassemblements au cœur de Séoul, et la redéfinition des droits d’investigation entre les forces de l’ordre et le Parquet.A la commission des affaires législative et judiciaire, les partis ont interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité ou non de la loi sur la création d’une agence chargée d’investiguer les crimes de hauts fonctionnaires.En parallèle, la commission de la communication ainsi que les ministères des Finances et de l’Emploi et du Travail doivent, aujourd’hui, répondre aux élus des commissions compétentes.