Défection de Jo Song-gil : des conséquences limitées sur les relations intercoréennes

Photo : YONHAP News

On en sait désormais un peu plus sur la défection en Corée du Sud d’un ex-haut diplomate nord-coréen.On apprenait hier que l’ancien ambassadeur par intérim de Corée du Nord en Italie, Jo Song-gil, porté disparu en novembre 2018, se trouvait à Séoul depuis juillet 2019. Une arrivée qui a donc été gardée secrète pendant plus d’un an. Cela illustre bien son caractère sensible, d’autant qu’il s’agit du premier asile d’un responsable de rang d’ambassadeur du régime de Pyongyang depuis l’arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in, qui prône un rapprochement avec Pyongyang.Si le NIS, le Service du renseignement sud-coréen, se refuse toujours à confirmer l’information, le chef de la commission concernée de l’Assemblée nationale, Jeon Hae-cheol, qui est un député du Minjoo, le parti au pouvoir, a fait quelques révélations. Selon lui, avant son arrivée au Sud, Jo avait annoncé, à plusieurs reprises et de son propre gré, son intention de s’y rendre. Le parlementaire aurait alors voulu souligner que cet asile n’était pas orchestré par le gouvernement sud-coréen, par crainte d’éventuelles conséquences négatives sur les relations intercoréennes.Pourtant, de l’avis des observateurs, les répercussions semblent relativement limitées par rapport à celles de la défection, en 2016, de l’ancien numéro deux de l’ambassade de Corée du Nord à Londres. Thae Yong-ho, qui est actuellement député sud-coréen, a d’ailleurs appelé hier à se garder de toute attention à cette affaire, ne serait-ce que pour la sécurité de la fille de Jo, qui vit actuellement au nord de la péninsule.