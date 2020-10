Photo : YONHAP News

La semaine continue d’être magnifique avec un beau ciel bleu et du soleil pour l’ensemble du territoire, à l’exception de l’île de Jeju qui est recouverte d’une épaisse couche de nuages.Les températures n’en finissent plus de remonter. Les maximales atteignent jusqu’à 22°C sur l’île de Jeju et à Busan, 23°C à Daegu et enfin 24°C à Séoul et à Daejeon.Les nuages seront plus nombreux demain. Météo-Corée annonce un temps un peu plus couvert sur la côte est mais toujours du soleil sur le reste du pays. Le mercure se maintiendra.