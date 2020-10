COVID-19 : les contaminations locales retombent sous la barre des 50

Photo : YONHAP News

Ces 24 dernières heures, le nombre de nouveaux patients atteints par le COVID-19 est tombé à 54 en Corée du Sud, avec 38 d’origine locale et 16 importés. Avec 26 cas supplémentaires signalés, la région métropolitaine reste toujours la zone la plus touchée. 106 individus additionnels ont guéri et un nouveau décès est à déplorer.Ainsi, le pays du Matin clair compte, désormais, un total de 24 476 cas confirmés avec 22 569 guérisons, 428 décès et 1 479 patients sous traitements dans des établissements isolés. Le taux de létalité est de 1,75 % et le taux de positivité a baissé, hier, à 0,47 %.Malgré ces chiffres encourageants, les autorités sanitaires restent aux aguets avec l’arrivée du week-end prolongé par la Journée du hangeul, l'alphabet coréen, qui débute aujourd’hui. Elles appellent ainsi à demeurer vigilant en minimisant les déplacements et les réunions pendant ces trois jours de repos.Le gouvernement prévoit de faire, ce dimanche, une annonce concernant l'ajustement de la distanciation sociale.